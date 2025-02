GROSSETO – «Ogni fine settimana ci troviamo a combattere con i vandali» i residenti del condominio il Quadrifoglio, a Grosseto, sono disperati. Danneggiamenti, sporcizia, escrementi lasciati da vandali che usano l’area per un divertimento malsano.

«Nelle ultime due settimane i ragazzi si sono anche divertiti a rubare gli estintori a servizio del condominio e li hanno svuotato nelle autorimesse causando un ulteriore danneggiamento all’ambiente» raccontano i residenti del condominio che affaccia su via Santerno, via Legnano e via Cassino, nella zona di piazza Barzanti.

«Abbiamo avuto imbrattamenti e danneggiamenti (rottura dei vasi delle piante) e un importante degrado dovuto alle numerose bottiglie di alcolici lasciate in giro, intere o in frantumi, per non parlare delle feci e delle urine. Siamo disperati e rassegnati» concludono i residenti che chiedono controlli nelle ore notturne del fine settimana quando gli episodi di vandalismo accadono.