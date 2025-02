SCARLINO – Emozioni fino all’ultimo al Trofeo d’Inverno, la classica manifestazione targata Uisp e patrocinata dal Comune di Scarlino che anche quest’anno ha proposto cinque tappe in Maremma: Cala Violina, Giuncarico (annullata per una caduta), Batignano, Orbetello e Cala Felice. Nell’ultima prova è finita come nelle quattro tappe precedenti, ovvero con il successo di un fenomenale Mirco Balducci, che si conferma a 47 anni l’amatore più forte della Maremma e del centro Italia. “Volevo chiudere in bellezza questo circuito – afferma il portacolori del Team Tondi Sport, 17 volte campione italiano – ringrazio la mia squadra che anche quest’anno mi sostiene e gli organizzatori del trofeo, che ci permettono di correre in Maremma. Adesso iniziano gli appuntamenti più impegnativi, a cominciare dal Verona International dell’1 marzo”. Al secondo posto, ancora una volta Claudio Fanciulli. “Sono contento, è il quarto secondo posto del circuito – ricorda il capitano dello Scoglio Cycling Team – considerando che davanti c’è Mirco di più è difficile fare. Continuerò a lavorare in vista della Granfondo dell’Argentario, la gara di casa che per me è sempre molto importante”. Completa il podio l’aretino Sauro Bartolini: “La condizione è in crescita – aggiunge il corridore del Team Errepi – e dopo il quarto posto di Orbetello è arrivato un ottimo terzo posto dietro due grandi biker”.

Come sempre, molto apprezzato dai partecipanti il circuito spettacolare di Cala Violina, con viste mozzafiato e passaggi molto tecnici; ottima l’organizzazione del Team Bassibike, con la direzione tecnica del Team Marathon Bike. Nei dieci anche Adriano Micheli, Bassibike; Andrea Amorevoli, Bassibike; Aldo Bizzarri, Bassibike; Silvio Rinaldini, Bassibike; Matteo Ligorio, Cicli Taddei; Denis Tognoni, Tondi Sport; Enrico Fabianelli, Team Errepi. Infine i vicintori di categoria: Micheli (Esordienti), Ligorio (Elite), Vetralla (M1), Fanciulli (M2), Bizzarri (M3), Balducci (M4), Bartolini (M5), Mastacchi (M6), Rinaldini (M7), Giuseppe Senserini, Team Errepi (M8).

Questi invece tutti i vincitori del Trofeo d’Inverno: Adriano Micheli, Bassi Bike, nella categoria Esordienti; Matteo Ligorio, Wild Team Mesagne, nella categoria Elite Sport; Jonathan Vetralla, Atakama Race, nella categoria M1; Claudio Fanciulli, Scoglio Cycling Team, nella categoria M2; Aldo Bizzarri, Bassibike, nella categoria M3; Mirco Balducci, Tondi Sport, nella categoria M4; Riccardo Rocchi, Cycling Team, nella categoria M5; Andrea Mastacchi, Bassi Bike, nella categoria M6; Paolo Bibbiani, Team Ballero, nella categoria M7; Roberto Giorgi, Team Bike Livorno, nella categoria M8; Irene Tei, Bassi Bike, nella categoria Donne.