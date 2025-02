GROSSETO – Obiettivo centrato per l’MD Circolo Pattinatori Grosseto che espugna 6-5 la pista della penultima Viareggio Hockey nella sesta di andata del campionato di serie B. I ragazzi di Marco Zanobi, nonostante le assenze di Marinoni, Baldini, Bianchi e Mont, hanno disputato un ottimo incontro riuscendo a rimontare nel finale lo svantaggio e portare a casa tre punti importantissimi per la loro classifica. Un successo che vale il quarto posto in classifica con 9 punti, alla vigilia del confronto casalingo di domenica prossima contro il Pumas Viareggio che chiuderà il girone di andata.

È l’MD Grosseto a passare per primo in vantaggio al 4′ con Tommaso Giusti (nella foto). Menegatti trova il pareggio ma Perfetti riporta in vantaggio i grossetani che chiudono la prima frazione sul 3-3: Perfetti risponde infatti alla doppietta di Marlia. Nella ripresa il Viareggio prova a scappare due volte (4-3 e 5-4), ma il Grosseto stringe i denti e recupera nel finale con capitan Bruzzi e Giabbani, portando in Maremma una bella e meritata vittoria.

Classifica

Hc Castiglione 16 punti; Forte dei Marmi 13; Pumas Viareggio 12; Cp Grosseto 9; Rotellistica Camaiore 6; Cgc Viareggio 5; Spv Viareggio 4; Prato 1

Viareggio Hockey-MD Grosseto 5-6

VIAREGGIO H.: Mascherpa, Toti; Belluomini, Cinquini, Marlia, Faetti, Silvestri, Menegatti, Gonzo, Franchi. All. Andrea Biagi.

MD GROSSETO: Saletti; Bruzzi, Giabbani, Cardi, Giusti, Muntean, Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 3’46 Giusti, 12’50 Menegatti, 15’21 Perfetti, 15’40 Marlia, 19’50 Marlia (p.p.), 24’47 Perfetti; nel s.t. 6’30 Faetti, 8’43 Giabbani, 9’50 Marlia (rig.), 17’51 Bruzzi, 22’13 Giabbani.