GROSSETO – Domani, martedì 25 febbraio 2025, la Maremma sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con possibili piogge sparse, soprattutto nelle ore mattutine. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con massime intorno ai 16°C e minime sui 11°C.​

Mattina e Pomeriggio

La giornata inizierà con cieli coperti e precipitazioni sparse, più frequenti nelle zone settentrionali della provincia. Nel pomeriggio, si prevede un’attenuazione dei fenomeni e temporanee schiarite, ma un nuovo peggioramento è atteso in serata, a partire da ovest e nord-ovest. I venti saranno prevalentemente deboli da sud-ovest, con rinforzi sulla costa. ​

Temperature nelle diverse aree

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): Temperature massime intorno ai 15°C, minime sui 10°C.

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): Massime di 16°C, minime di 11°C. ​

​ Zona dell’Amiata: Massime intorno ai 12°C, minime sui 7°C.

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): Massime di 15°C, minime di 10°C. ​

Venti e Mare

I venti soffieranno deboli o assenti nell’interno, fino a moderati sulla costa, provenienti principalmente da sud-ovest. I mari saranno tra poco mossi e mossi. ​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo