FOLLONICA – Da oggi 24 febbraio e fino al 24 marzo sono state istituite modifiche alla circolazione in via della Repubblica, via Siena, via Firenze, via Spiaggia di Levante e via Arezzo per il proseguimento dei lavori di riqualificazione del quartiere Senzuno.

Ecco tutte le modifiche:

1. Divieto di fermata in ambo i lati di via Siena rendendo a doppio senso di circolazione.

2. Divieto di fermata in ambo i lati di via Spiaggia di Levante tratto compreso fra via Siena e via Mentana, rendendo a doppio senso il tratto di strada.

3. Divieto di transito su via della Repubblica all’altezza dell’intersezione con via Firenze e via Pistoia.

4. Apertura alla circolazione di via Arezzo per fine lavori secondo il suo regolare senso di marcia.

5. Istituzione di doppio senso di circolazione in via Firenze e via Pistoia con chiusura della due strade all’altezza di via della Repubblica, riservando la circolazione ai soli residenti e titolari di passo carrabile.

6. Di deviare il flusso pedonale sul marciapiede opposto, mediante predisposizione di idonea segnaletica.

7. Di predisporre apposita segnaletica temporanea di cantiere durante l’esecuzione dei lavori come previsto dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.