GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Sant’Etelberto

Sant’Etelberto fu re del Kent e primo sovrano inglese a convertirsi al cristianesimo, grazie alla predicazione di Sant’Agostino di Canterbury. Dopo un regno durato oltre cinquant’anni, morì il 24 febbraio 616 e fu sepolto accanto alla moglie Berta nella chiesa abbaziale dei Santi Pietro e Paolo.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 07:00

07:00 Tramonto: 17:50

Chi è nato oggi:

Carlo Goldoni (1707) – Drammaturgo e librettista veneziano, considerato uno dei padri della commedia italiana.

Wilhelm Grimm (1786) – Filologo e scrittore tedesco, noto per aver raccolto fiabe popolari insieme al fratello Jacob.

Arrigo Boito (1842) – Compositore, poeta e librettista italiano, autore del libretto dell'opera Otello di Verdi.

Steve Jobs (1955) – Imprenditore e inventore statunitense, co-fondatore di Apple Inc.

Alessandro Gassmann (1965) – Attore e regista italiano, figlio di Vittorio Gassman.

Accadde oggi:

303 d.C. – L’imperatore romano Galerio emana un editto che dà inizio alla persecuzione dei cristiani.

1525 – Battaglia di Pavia: Francesco I di Francia viene sconfitto e catturato dalle truppe imperiali di Carlo V.

1582 – Papa Gregorio XIII annuncia l'introduzione del calendario gregoriano.

1607 – Prima rappresentazione de L'Orfeo di Claudio Monteverdi nel Palazzo Ducale di Mantova.

– Prima rappresentazione de L’Orfeo di Claudio Monteverdi nel Palazzo Ducale di Mantova. 1920 – Adolf Hitler presenta ufficialmente il programma del Partito Nazionalsocialista a Monaco di Baviera.

Alla scoperta della Maremma: Massa Marittima, la perla medievale

Situata sulle colline metallifere, Massa Marittima è uno dei borghi più affascinanti della Maremma, ricco di storia, arte e cultura. Un tempo importante centro minerario, la città ha conservato intatto il suo splendido centro medievale, che regala scorci suggestivi e un’atmosfera d’altri tempi.

Il cuore del borgo è senza dubbio Piazza Garibaldi, una delle più belle piazze medievali d’Italia, su cui si affaccia la magnifica Cattedrale di San Cerbone, un capolavoro dell’architettura romanico-gotica. Il Duomo, costruito tra il XII e il XIII secolo, custodisce opere d’arte di inestimabile valore, tra cui l’Arca di San Cerbone e un prezioso fonte battesimale del 1267.

Poco distante si trovano il Palazzo del Podestà, che ospita il Museo Archeologico, e il Torre del Candeliere, costruita nel 1228, da cui si gode una vista spettacolare su tutta la Maremma fino al mare.

Massa Marittima è anche famosa per il Balestro del Girifalco, una delle rievocazioni storiche più affascinanti della Toscana, che si svolge due volte all’anno e vede i balestrieri dei terzieri cittadini sfidarsi in una gara di precisione.

Per gli amanti della natura, nei dintorni si trovano il Lago dell’Accesa, legato a misteriose leggende etrusche, e numerosi sentieri per escursioni tra boschi e colline. Infine, da non perdere i sapori autentici della cucina locale, come i tortelli maremmani, la carne alla brace e il rinomato olio extravergine d’oliva.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.