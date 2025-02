Foto di repertorio

GROSSETO – Sgambetto del Follonica Gavorrano al Grosseto nel campionato nazionale Juniores, con i minerari che espugnano il campo dei rivali per 1-0. La ventesima di campionato vede così le due maremmane più vicine, con i biancorossoblù a metà del girone F, a sei lunghezze dai biancorossi, scivolati ora al quinto posto.

“Partita difficilissima – ha commentato mister Daniele Pagliarini – Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e i ragazzi sono stati eccezionali. L’hanno interpretata nel migliore dei modi concedendo pochissimo al Grosseto, che è stato pericoloso solo sui calci piazzati. Loro hanno avuto un inizio di gara molto aggressivo, sono venuti a prenderci alti e hanno colpito una traversa, poi anche un palo. Una volta che si è abbassata la pressione ci siamo difesi con meno affanno e nel secondo tempo i ragazzi ci hanno creduto. Il Grosseto ha calato l’intensità e noi siamo riusciti ad avere più spazi. Su una ripartenza abbiamo trovato il vantaggio con Gianneschi, che è stato abilissimo a sfruttare un cross dalla sinistra e anticipare il diretto avversario. Dopodiché abbiamo avuto altre occasioni importanti sempre in ripartenza che però non abbiamo sfruttato. Stiamo diventando sempre più squadra, basta vedere le ultime partite dove abbiamo concesso pochissimo a squadre come Tau, Grosseto e Figline. Nel prossimo turno riposeremo, per tornare poi in campo contro la Fezzanese”.

GROSSETO: Massellucci, Mori, Corallini, Bojinov, Mussio, Capoduri, Criscuolo, Colledan, Turbanti, Vettori, Montemaggiore. A disposizione: Fantoni, Fommei, Stefani, Nardi, Morello, Bigiarini, Lorenzini, Cioni. All. Terracciano.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Simoncini, Stefanini, Miccoli, Picci, Cozzatelli, Mancinelli, Calvi, Pallini, Colombo, Gianneschi. A disposizione: Alfonsi, Bensi, Chtimi, Sorvillo, Marcatili, Di Cola, Roncalli, Chinellato, Ghirlandini. All. Pagliarini.

MARCATORE: 77′ Gianneschi.