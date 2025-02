GROSSETO – L’ambulatorio di Audiometria dell’ospedale Misericordia di Grosseto può contare su una nuova strumentazione per l’audiologia pediatrica.

Grazie alla donazione della Fondazione Cr Firenze è stato possibile ottenere questo nuovo apparecchio che consente di eseguire prove di funzionalità uditiva nella prima infanzia, evitando così che le famiglie debbano rivolgersi a strutture lontane dalla nostra provincia.

«L’audiometria è un esame fondamentale per completare il processo diagnostico nei bambini con problemi uditivi identificati durante lo screening neonatale, così come per i piccoli pazienti con disturbi del linguaggio – dichiara il direttore della Uoc Otorinolaringoiatria di Grosseto, Simone Boccuzzi -. In questi casi, è essenziale verificare l’integrità del sistema uditivo, specialmente per coloro che sono inseriti in percorsi di riabilitazione logopedica».

«Siamo lieti che grazie al nostro contributo tanti bambini e famiglie potranno usufruire di questa strumentazione importante in dotazione all’Ospedale Misericordia di Grosseto – afferma Carlo Vellutini, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cr Firenze -. La Fondazione Cr Firenze opera in sinergia con le strutture sanitarie locali con l’obiettivo fondamentale di tutelare il benessere e qualità di vita della comunità locale».

Le prestazioni di diagnostica ambulatoriale saranno gestite dal personale Tecnico sanitario del Dipartimento diretto dalla dottoressa Cardelli, e saranno disponibili su prenotazione Cup: «Questo strumento è una novità per l’ospedale Misericordia – dichiara Mariano Genovese, dirigente delle Professioni tecnico sanitarie -. Ci consentirà di fare diagnosi su bambine e bambini dai tre ai cinque anni al fine di intervenire sulle capacità uditive, fondamentali per l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio».

«Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine alla Fondazione Cr Firenze, al presidente Bernabò Bocca, al direttore Gabriele Gori e ai rappresentanti grossetani, il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini e il membro del Comitato di Indirizzo Francesca Peri, per il loro sostegno e impegno verso la salute e il benessere dei più giovani», conclude il dottor Michele Dentamaro, delegato a rappresentare la direzione sanitaria della Asl Toscana sud est.