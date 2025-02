PITIGLIANO – “Il Centro commerciale naturale (Ccn) di Pitigliano, che rappresenta numerose attività commerciali, artigianali, ricettive e ristorative del territorio, ritiene fondamentale esprimere il proprio punto di vista sul progetto “Pitigliano Turismo 2025″ presentato dall’Amministrazione comunale”. Così inizia la riflessione dell’associazione di commercianti e artigiani di Pitigliano.

“Questa riflessione nasce dalla volontà di contribuire al futuro del paese, tenendo conto delle esigenze di chi qui vive e lavora ogni giorno – prosegue -. Nel 2023, il Ccn aveva richiesto all’Amministrazione la costituzione di una Consulta per il Turismo, con l’obiettivo di creare un dialogo tra istituzioni e imprenditori per programmare insieme strategie di valorizzazione turistica. La Consulta è stata istituita solo un anno dopo e si è riunita una sola volta nel 2024. In quell’unico incontro, il progetto Pitigliano Turismo 2025 è stato menzionato, ma senza una presentazione dettagliata del percorso da seguire né un reale coinvolgimento nella sua valutazione. Nello stesso anno, l’Amministrazione ha promosso un sondaggio coinvolgendo 27 residenti per raccogliere opinioni sulla qualità della vita nel paese. I risultati sono stati poi discussi in un incontro con cittadini e imprenditori, organizzati in tre tavoli di lavoro su tre parole chiave: direzione, felicità, consapevolezza”.

“Successivamente, il 24 gennaio 2025, il Comune ha ospitato un incontro con sindaci e assessori al turismo di circa 15 comuni toscani con caratteristiche simili a quelle di Pitigliano – riassume il Ccn -. In questa occasione, sono stati presentati sia i risultati dei tavoli di lavoro sia una bozza del progetto turistico, definito dal sindaco Giovanni Gentili come “visionario” ma ancora privo di una concreta impostazione operativa. Avendo seguito tutte queste fasi, il Ccn ha rilevato una discrepanza tra i dati emersi e l’interpretazione data dall’Amministrazione. In particolare, il tema dell'”overtourism”, che il Comune sembra voler porre al centro dell’attenzione, non ha trovato riscontro nei lavori della Consulta, nei tavoli di discussione né nei 300 questionari distribuiti dal Ccn ai turisti nella stagione 2024. Al contrario, i dati evidenziano un calo delle presenze turistiche nei periodi di media e bassa stagione, con ripercussioni negative sul fatturato delle attività locali. Dalle indagini emerge chiaramente che le preoccupazioni principali della comunità riguardano la carenza di servizi essenziali: viabilità, trasporti, segnaletica turistica, orari ridotti dell’ufficio turistico e dei musei archeologici, scarsa qualità e diffusione del materiale informativo, pulizia del paese, difficoltà nel settore agricolo, carenze nell’ospedale locale e spopolamento”.

“Questi temi, a nostro avviso, richiedono interventi urgenti, ben più prioritari rispetto all’ipotetico rischio di overtourism – affermano dal Centro commerciale naturale -. Nonostante le difficoltà, Pitigliano ha già sviluppato un’identità di “Comunità Ospitale”, come riconosciuto anche nella bozza del progetto. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno delle attività locali, alla varietà delle offerte turistiche e al contributo delle associazioni che, collaborando, organizzano eventi e iniziative per mantenere vivo il borgo. Pitigliano è una comunità fatta di persone che ogni giorno lavorano per promuovere e preservare l’autenticità del paese. Per questo motivo, riteniamo che i cittadini di Pitigliano siano già consapevoli del valore del proprio territorio e abbiano dimostrato capacità di promozione e conservazione”.

“Crediamo inoltre che la felicità e il benessere della comunità passino necessariamente dal miglioramento dei servizi di base. Prima di immaginare un nuovo modello turistico per il futuro, è essenziale affrontare le problematiche attuali con interventi concreti e risolutivi. Come Ccn, restiamo disponibili al confronto e alla collaborazione con l’Amministrazione per ridurre la distanza comunicativa e progettuale che, ad oggi, ci separa”.