FOLLONICA – Il maltempo non è stato clemente con il Carnevale e, tra nuvole e pioggia, gli organizzatori hanno dovuto rimandare l’ultima sfilata dei carri. Questo non significa che nel fine settimana non ci siano state occasioni per divertirsi.

Domenica è infatti andata in scena la festa “Carnevaleballa” nel centro della città. Un pomeriggio di musica e balli, fino all’ora di cena, organizzato dalle discoteche Sox, Tartana e Alegria, con i dj Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati, Simone Mazzoni e Barta, Lericc.

In piazza del Popolo sono quindi tornati i colori del Carnevale, tra coriandoli e costumi. Ovviamente non potevano mancare le reginette, con la nuova Miss Carnevale di Senzuno e re Zeus, che hanno fatto divertire tutti i partecipanti in attesa dell’ultima uscita dei carri prevista per sabato 1 marzo a partire dalle 16:45.

Vi lasciamo alle foto della festa scattate da Giorgio Paggetti.