GROSSETO – Sabato ovale tutto dedicato all’Under 12 in casa Grosseto Rugby Club. I grifi guidati da Oscar Chechi hanno raggiunto Montelupo Fiorentino incontrando i padroni di casa ed il Florentia, che forse sono entrati in campo credendo di trovarsi davanti una squadra di provincia, poco fornita di risorse e con energie inferiori per mancanza di cambi, ma la sorpresa è stata grande sia per i gigliati che per i “lupi”. I primi sono usciti vittoriosi per 3-1 nonostante la rosa selezionata e i molti ricambi; i secondi non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 4-4. I grossetani infatti, uniti all’Elba, hanno dato molto filo da torcere alle due rivali, che in altri tempi avrebbero vinto dilagando . Ma ieri Antonio Sanna, Alice Orlando, Gabriele Cappoli, Marco Faraci, Matteo Baricci e Teseo Golini hanno unito al meglio le forze e dato grande prova di crescita. Soddisfatto e felice tutto il team del Grosseto Rugby Club soprattutto per Matteo Baricci, che ha realizzato la sua prima meta, per la gioia immensa del padre Simone e della madre Chiara, che martedì dovranno rifocillare la squadra dopo gli allenamenti con pasticcini, come vuole la tradizione rugbistica per chi realizza la sua prima meta. “Matteo è cresciuto nel Grosseto – ha diramato la società biancorossa – ha appreso molto bene quello che gli è stato insegnato ed ha realizzato il sogno di tutti i rugbisti . Emblematico il momento che ha visto Antonio Sanna con le braccia e gli occhi al cielo, come a ringraziare per quello che era successo: un grande segno di passione e attaccamento alla maglia ed alla squadra”.

Da casa a tifare anche Matthias, Alice e la nuova arrivata Rebecca, accolta a braccia aperte con un caloroso benvenuto. Le squadre poi si sono mescolate ed i grossetani hanno giocato assieme ai coetanei della società ospitante, andando “a ruba” per la loro tenacia e tecnica appresa nelle sedute di allenamento al campo Viviana e Francesca. Soddisfazione immensa di Enrico Corradini, che dirige gli allenamenti insieme ad Oscar il martedì, il mercoledì ed il venerdì; ringraziamenti anche a Emanuele Riccio che nelle tre sere aiuta negli allenamenti la squadra degli Under 12; per loro il prossimo impegno sarà domenica 9 marzo all’Elba.