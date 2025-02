GROSSETO – Prosegue l’impegno di Confesercenti a fianco delle donne. Inizia la fase operativa di Progetto donna, nuova realtà di assistenza per tutto il territorio Maremmano, patrocinato da Impresa donna Confesercenti Grosseto.

Il progetto è già stato presentato, a fine 2024, in due incontri a Follonica, Grosseto, e prossimamente la presentazione è prevista anche ad Orbetello.

Il progetto è seguito, a livello operativo dallo studio Vetica, guidato dal dottor Emanuele Schioppa, specialista in psicologia e neuroscienze, e vuole diventare un punto di riferimento per tutte le donne che si trovano in difficoltà o che stanno attraversando un periodo di incertezza.

“Vogliamo offrire, in modo gratuito, assistenza psicologica. Un centro specialistico che si autosostiene grazie alla concessione dell’utilizzo gratuito delle sedi di Confesercenti a Follonica, Grosseto e Orbetello. Come donna, imprenditrice e presidente di Impresa donna Confesercenti sono molto orgogliosa di questo percorso” afferma Ambra Passaro.

“In una società dove il problema della violenza sulle donne è purtroppo un argomento tristemente attuale, vi sono altre sfaccettature da considerare, dalla violenza psicologica, alle difficoltà legate alla non autosufficienza economica, ma anche la semplice (ma non banale) difficoltà emotiva e personale; iniziative come il Progetto Donna assumono un’importanza cruciale, perché si propongono di chiudere il cerchio in continuità con i già esistenti presidi di assistenza in caso di donne vittima di violenza”.

“Tale progetto lavora attivamente per offrire strumenti concreti di supporto e assistenza alle donne che si trovano in situazioni di disagio, fornendo il servizio di aiuto psicologico immediato (grazie all’impegno dello Studio Vetica), ma promuovendo anche la consapevolezza e il ripristino della dignità femminile attraverso il supporto dei servizi eventualmente necessari offerti dall’associazione: formazione professionale, ufficio caaf, ufficio patronato, e, perché no, assistenza nell’avvio di impresa” conclude Ambra Passaro.

Dal mese di marzo chiunque sia interessato può contattare lo Studio Vetica attraverso il seguente indirizzo email: [email protected] e richiedere un primo supporto psicologico gratuito da svolgere presso le sedi Confesercenti Grosseto.

Il progetto sarà ulteriormente approfondito grazie all’intervento di Emanuele Schioppa al convegno organizzato da Impresa Donna Confesercenti Grosseto venerdì 7 marzo, dalle ore 10, all’Hotel Granduca di Grosseto dal titolo “Donna, impresa e crescita: Maremma al femminile”.