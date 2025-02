GROSSETO – Il Consorzio 6 Toscana Sud ha aperto le porte a una settantina di visitatori che hanno passato un pomeriggio alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi dell’attività di bonifica.

Organizzato dalla cooperativa Le Orme in occasione della Giornata internazionale della guida turistica, l’appuntamento ha permesso di conoscere la centrale idroelettrica di Ponte Tura e, dopo un’immancabile passeggiata alla Steccaia, la sede operativa di Barbaruta. I molti visitatori hanno seguito con attenzione le spiegazioni del tecnico Marco Stefanucci, formulando anche numerose domande, e infine hanno anche potuto assistere alla messa in funzione di un’idrovora, evento sempre spettacolare.

“Un’occasione importante – afferma Stefanucci – per far conoscere il nostro consorzio e il modo in cui opera al servizio del territorio. E’ stato un piacere condividere la mia esperienza, far capire di cosa si occupa il consorzio e raccontare il nostro impegno quotidiano nella gestione degli impianti”.

“La collaborazione del Consorzio – afferma Loriana Canton, guida turistica ambientale della Cooperativa Le Orme – ci ha permesso questo viaggio nei luoghi della bonifica, che abbiamo ripercorso con nozioni di storia della Maremma dal 1200 a oggi”.

“Ringraziamo Cb6 che ha aperto i cancelli dei suoi impianti per queste visita – aggiunge la collega Lucilla Dani – dando la possibilità ai grossetani di scoprire dei luoghi davvero importanti che fanno parte della nostra città e della nostra terra e che, insieme all’opera dell’uomo, hanno reso possibile la vita in un luogo malsano”.

“In realtà siamo noi a dover ringraziare la cooperativa Le Orme – conclude il presidente di Cb6, Federico Vanni – che ha organizzato questa iniziativa davvero ben riuscita permettendo al nostro ente di divulgare una parte delle sue attività quotidiane a così tante persone. Il Consorzio è aperto ai cittadini, alle associazioni, alle scuole e alle altre realtà del territorio che vogliono farci visita”.