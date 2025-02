CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor continua a vincere: al Casa Mora i biancocelesti battono per 7-3 (identico risultato dell’andata) lo Start.it Prato e si collocano al primo posto in classifica la Rotellistica Camaiore, che ha osservato il turno di riposo. Gara comunque complicata per il quintetto di Massimo Bracali: il Prato per lunghi tratti si è chiuso a riccio con una difesa a zona strettissima, e per i maremmani è stato difficile scardinare e trovare spazi per arrivare al tiro. A sbloccare la gara la bomba da centro pista di Buralli per l’1-0. Il Prato sbanda e subisce subito il 2-0. Contropiede veloce, Maldini per Lasorsa che restituisce la pallina al bomber biancoceleste che in area insacca, 2-0. Buralli aggancia Alberto Capuano e si prende il blu: lo stesso Capuano fa secco Saitta, 2-1. Un cartellino blu anche per Santoro che aggancia l’avversario: Ale Vespi ferma Cabella, poi però in power play Montauti offre un assist perfetto a Maldini che solo sul secondo palo mette dentro il 3-1. Per il 22enne attaccante castiglionese è il 18esimo gol in campionato. Si mette in proprio anche Montauti: taglia da destra e poi incrocia per il 4-1 che manda le squadre al riposo.

Nella ripresa il Castiglione controlla. Santoro si becca il blu, spinta su Brunelli: il capitano maremmano però spreca la punizione. Blu anche per Santoni, che aggancia l’avversario in area: Poli centra il palo su punizione. Brunelli scappa via a destra, si beve mezza difesa, Vespi respinge l’alza e schiaccia ma nulla può il portiere laniero sul nuovo tiro che vale il 5-1. Il break a centro pista di Brunelli può rilanciare il contropiede: Maldini si allarga a sinistra e poi mette un assist perfetto sul secondo palo con Guarguaglini che non si lascia scappare l’occasione per il gol del 6-1. Poi Brunelli esce da dietro porta e tira sul primo palo: l’arbitro assegna il gol del 7-1, con le proteste però del Prato e del portiere Vespi. I due allenatori danno spazio anche ai “secondi” portieri: Bussotti per il Castiglione e Barsi nel Prato. Barbani offre un passaggio al volo a Santoro, che tocca e insacca il 7-2. Non è finita: sul decimo fallo del Castiglione, Barbani sigla su punizione il definitivo 7-3.

Serie A2 girone B

Blue Factor Castiglione- Start.it Prato 7-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Federico Bussotti; Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

START.IT PRATO: Alessandro Vespi, Lapo Barsi; Lorenzo Capuano, Oscar Barbani, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Lorenzo Mugnai, Andrea Santoro, Alberto Capuano, Andrea Poli. All. Tommaso Bianchi.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (4-1) 13’21 Buralli (C), 13’34 Maldini (C), 14’59 pp A.Capuano (P), 18’53 Maldini (C), 23’14 Montauti (C); st 14’15 Brunelli (C), 17’45 Guarguaglini (C), 19’00 Brunelli (C), 19’18 Santoro (P), 22’16 pp Barbani (P).

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2 – 2-8

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1 – 4-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0 – 4-2

Sarzana-Iren Follonica 5-1 – 2-6

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4 – 6-7

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6 – 2-2

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1 – 1-3

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 8/9 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2

Blue Fator Castiglione-Spv Viareggio 8-2

Sarzana-Startit Prato 9-7

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4

IpV Viareggio-Sarzana 3-4

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana 8-4

Spv Viareggio-Startit Prato 5-4

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera 3-2

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio 2-4

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica 2-0

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 4-6

Startit Prato-Rotellistica Camaiore 3-8

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno 4-1

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio 5-4

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno 6-2

Sarzana-Blue Factor Castiglione 3-4

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore 2-5

Classifica

Rotellistica Camaiore (9), Castiglione (10) 24 punti; Pumas A. Viareggio (10) 22; Roller Matera (10), Sarzana (10) 18; Spv Viareggio (9) 10; Roller Salerno (10) 9; Prato (10), Follonica (10) 3