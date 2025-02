GROSSETO – Ritorno al risultato utile per il Grosseto, che fa registrare il secondo successo del 2025 con l’1-0 al Figline, anche grazie ad una rosa meno rimaneggiata (foto di Paolo Orlando). Prima delle ostilità sportive, il Carlo Zecchini applaude l’omaggio doloroso per il 30esimo anno dalla scomparsa delle giovani tifose Viviana e Francesca, sorelle per sempre col Grifone nel cuore e nel destino, e per altri più recenti lutti del popolo biancorosso, da Nilo Palazzoli a Enrico Marini, fino a Florio Lollo Galgani.

Partita non semplice per i torelli, che devono tener d’occhio un avversario vivace e più volte insidioso. Sblocca il risultato Possenti alla mezz’ora, su suggerimento di Caponi: una rete che fa gioire e tirare il fiato, seguita da un’altra azione offensiva dei padroni di casa, senza buon esito. Nella ripresa il legno nega il pareggio agli ospiti, che poi dovranno fare a meno di Torrisi per espulsione. Un paio di iniziative per i padroni di casa, che non blindano il risultato ma neanche rischiano più. In classifica il Grosseto si lascia alle spalle il Siena e si tiene il quarto posto in solitaria, a tre punti dalle seconde Foligno e Seravezza.

GROSSETO: Raffaelli, Addiego Mobilio, Sabelli, Marzierli, Dierna, Caponi, macchi, Sacchini, Possenti, Senigagliesi, Guerrini. A disposizione: Lampret, Chrysovergis, Sabattini, Nunziati, Shenaj, Bolcano, Sane, Grasso, Di Meglio. All. Consonni.

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Noferi, Francalanci, Nobile, Aprili, Dama, Ciravegna, Torrini, Mugelli. A disposizione: Daddi, Zellini, Milli, Gozzini, Borghi, Cavaciocchi, Rosini, Gözlerini, Rufini. All. Brachi.

ARBITRO: Palma di Napoli; assistenti Neroni di Ciampino e Cagiola di Roma 1.

MARCATORI: 30′ Possenti.