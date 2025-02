GROSSETO – È morta oggi a causa di un terribile male, Barbara Guidarelli, 52 anni.

Barbara Guidarelli era la titolare del negozio Piccoli sogni, molto conosciuto e frequentato da chi ha una passione per l’arte e il fai da te. Il negozio, che si trova in via Matteotti a Grosseto, vendeva materiale per il decoupage, la pittura e ogni cosa possa servire agli appassionati di arte.

Barbara era sposata e aveva una figlia. Tra i primi a salutarla con un messaggio pieno di commozione è stato lo zio Alfiero Pieraccini «Ciao amore di zio sei andata via troppo presto» ha scritto.

La salma si trova all’obitorio di Grosseto e non cè’ ancora la data dei funerali.