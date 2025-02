GROSSETO – La settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 nella provincia di Grosseto sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con giornate di pioggia alternate a schiarite.​

Lunedì 24 febbraio

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da piogge sparse. Le temperature oscilleranno tra 10°C e 16°C. È previsto un allarme giallo per pioggia in vigore dalle 1:00 alle 23:59 CET. ​

Martedì 25 febbraio

Persistono condizioni di cielo nuvoloso con piogge sparse, più probabili sul nord della regione. Le temperature rimarranno miti, con valori compresi tra 12°C e 16°C.

Mercoledì 26 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge diffuse, temporaneamente anche intense. Le temperature subiranno un calo, con minime intorno a 7°C e massime fino a 16°C. ​

Giovedì 27 febbraio

La giornata sarà prevalentemente nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature varieranno tra 4°C e 15°C.​

Venerdì 28 febbraio

Si prevedono condizioni di cielo parzialmente soleggiato, con temperature comprese tra 5°C e 16°C.​

Sabato 1 marzo

La giornata sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità, con possibili rovesci durante la notte. Le temperature oscilleranno tra 5°C e 15°C.​

Domenica 2 marzo

Si prevede una giornata ampiamente soleggiata, con temperature che varieranno tra 7°C e 15°C.​

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo