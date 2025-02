GROSSETO – Sconfitta casalinga per il Circolo Pattinatori, superato 3-1 da un Sarzana che ha messo a frutto un gran primo tempo e poi ha difeso con ordine il vantaggio maturato dopo appena sei minuti. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno provato a tornare in partita, ma si sono trovati di fronte un avversario ostico e un portiere che ha fermato quattro dei cinque tiri diretti. Sullo scivolone pesa anche l’espulsione definitiva di Gaston “Tonchi” De Oro dopo appena sei minuti e mezzo della ripresa. Ai biancorossi non ha fatto difetto l’impegno, ma la pallina non ha voluto saperne di entrare.

Sarzana sblocca la gara dopo 81 secondi sul tiro dalla sinistra di Rubio, deviato in rete da Facundo Ortiz, sistemato sul palo alla sinistra di Fongaro. Al 4′ il Grosseto ha la possibilità di rimettere in parità il match sul rigore concesso per il fallo di Borsi (espulso): Corona ferma però con i pattini il tentativo di Alberto Cabiddu. Qualche istante dopo Saavedra si presenta davanti al portiere ma spara alto. Non fallisce invece il contropiede al 6′ Ortiz, lanciato da Illuzzi dalla propria difesa. Al 13′ in un altro contropiede il Cp rischia il terzo gol, ma il tiro dalla sinistra di Rubio sbatte sul palo. Al 16′ Corona compie un miracolo su Barragan lanciato a rete, Fongaro al 18′ si salva da campione sulla girata di Manrique. A due minuti dal termine De Oro intercetta una palla alla trequarti, ma Corona si oppone bene.

Al rientro dagli spogliatoi il Grosseto aggredisce i rossoneri di Sergio Festa ma il portiere Corona è abile a fermare i tentativi di Pablo Saavedra. Al 7′ il Circolo Pattinatori perde Tonchi De Oro per un colpo proibito a un avversario. Fongaro para però la punizione di prima di Illuzzi. Passa qualche secondo e Sillero viene steso in area: rigore che Paghi tira addosso a Corona. Nonostante l’inferiorità numerica di 4 minuti, il Grosseto prova a rimanere alto, mentre a difendere la porta pensa Fongaro con buoni interventi. Ristabilita la parità i Pattinatori tornano ad attaccare e 9’40 dalla fine, Cabiddu si procura un rigore che non riesce poi a trasformare per la deviazione di Corona. Incandescente il finale: Ortiz segna il 3-0 da due passi, ma Saavedra riapre le speranze biancorosse con un punizione di prima perfetta, ma fallisce poi dischetto il 2-3. A 1’22 Barragan si fa parare un rigore sull’espulsione di Ortiz, ma con l’uomo in più i grossetani non riescono a cambiare il risultato finale.

Con questa vittoria il Sarzana si avvicina in classifica al Circolo Pattinatori (adesso solo quattro punti separano le due squadre, 22 contro 18), che viene superato dal Giovinazzo, che in casa propria ha costretto al pareggio il Follonica.

Circolo Pattinatori Grosseto-Hockey Sarzana 1-3

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

SARZANA: Corona, Venè; Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

ARBITRI: Franco Ferrari e Ulderico Barbarisi.

RETI: nel p.t. 1’21 Ortiz, 5’53 Ortiz; nel s.t. al 20’37 Ortiz, 21’20 Saavedra (p.p.).

NOTE: cartellino rosso a De Oro al 6’34 s.t.; blu a Borsi nel p.t.; Manrique, Borsi, Ortiz nel s.t.