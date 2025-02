GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Policarpo​

Oggi la Chiesa celebra San Policarpo, vescovo di Smirne e martire. Discepolo dell’apostolo Giovanni, Policarpo è venerato come uno degli ultimi testimoni dell’epoca apostolica. Intorno all’anno 155, sotto il regno degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, fu arrestato e condannato al rogo per la sua fede cristiana. La sua morte è narrata nel “Martirio di San Policarpo”, uno dei più antichi resoconti del martirio cristiano.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 07:00 ​

​ Tramonto: 17:45 ​

Nati oggi:

1685 : Georg Friedrich Händel, compositore tedesco naturalizzato britannico, celebre per opere come il “Messia”. ​

​ 1868 : W. E. B. Du Bois, sociologo, storico e attivista statunitense per i diritti civili. ​

​ 1940 : Peter Fonda, attore e regista statunitense, noto per il film “Easy Rider”. ​

​ 1954 : Viktor Juščenko, politico ucraino, presidente dell’Ucraina dal 2005 al 2010. ​

​ 1965: Michael Dell, imprenditore statunitense, fondatore della Dell Technologies. ​

Accadde oggi:

303 : L’imperatore romano Galerio emana un editto che dà inizio alla persecuzione dei cristiani nell’Impero Romano.

: 1455 : Viene pubblicata la Bibbia di Gutenberg, il primo libro occidentale stampato con caratteri mobili

: 1899 : In Francia si verifica un tentativo di colpo di Stato noto come “Tentativo di colpo di Stato del 23 febbraio 1899”.

: 1981 : In Spagna, un gruppo di militari tenta un colpo di Stato occupando il Congresso dei Deputati, evento noto come “23-F”. ​

: ​ 1945: Durante la Seconda Guerra Mondiale, le forze statunitensi alzano la bandiera sul monte Suribachi durante la battaglia di Iwo Jima.

Curiosità sulla Maremma:

La Maremma è una regione storica dell’Italia centrale, che si estende tra la Toscana e il Lazio. Caratterizzata da paesaggi mozzafiato, comprende vaste pianure, colline e una costa incontaminata. Un tempo area paludosa, la Maremma è stata bonificata nel corso dei secoli, trasformandosi in una terra fertile e ricca di biodiversità. Oggi, è rinomata per i suoi parchi naturali, come il Parco Naturale della Maremma, e per le tradizioni enogastronomiche che celebrano prodotti locali di alta qualità.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.