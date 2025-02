GROSSETO – Successo per 53-42 della Pallacanestro Grosseto Team 90, che nella sesta giornata di ritorno espugna il parquet dell’Us Affrico con parziali 18-19, 12-6, 5-17 e 7-11. Fiorentini insidiosi nel primo quarto, ma i grossetani riescono a chiudere avanti di un punto 18-19.

Il ritmo nel secondo quarto non cambia e i maremmani non riescono a sovrastare l’aggressività dell’Affrico che mettono il naso davanti 30-25.

Dopo l’intervallo lungo i biancorossi rientrano in campo con un piglio diverso, recuperando lo svantaggio e ribaltando il punteggio per 35-42.

Ultimo periodo solo di contenimento degli ospiti, che consolidano il risultato.

“La partita ha confermato quanto sia importante continuare a lavorare di squadra – ha diramato il Team 90 – pensare come gruppo e soprattutto divertirsi, rimanendo tra le prime quattro del girone”.

Prossimo appuntamento al Palaustria con l’infrasettimanale di 28 febbraio alle 21:15 contro il Cus Siena.

Pallacanestro Grosseto Team 90: Ciacci 7, Bambini 4, Franzese 11, Casanova 4, Tinti 7, Perfetti 2, Zucchini 9, Terrosi 7, Lettieri, Erman, Martinelli. Coach A. Manganelli, vice J. Pedicelli.