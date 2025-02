GROSSETO – Incidente questa sera a Grosseto intorno alla 19. Una moto è rimasta coinvolta in un incidente, ancora da chiarire le cause, nella zona centrale della città, in via Ferrucci.

Nell’incidente è rimasto ferito un ragazzo minorenne che è stato soccorso dai medici del 118 e trasferito con l’ambulanza della Misericordia all’ospedale di Grosseto.

Sul posto anche le forze dell’ordine.