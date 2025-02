BAGNO DI GAVORRANO – Tra Sporting Trestina e Follonica Gavorrano vince la noia, con le due squadre che non vanno oltre lo 0-0 al termine di una partita avara di occasioni. Al Casini di Trestina, qualche rimpianto in più per i maremmani, che portano via un punto un po’ stretto contro un rivale di bassa classifica.

Prima frazione con pochi spunti da parte delle due formazioni, con il Follonica Gavorrano che prova a partire forte e va vicino al gol già nelle prime battute: azione condotta da Pino e Arrighini, con il tiro di quest’ultimo che termina di poco a lato; al 10′ vantaggio ospite con Matteucci, ma l’arbitro annulla.

Tentativo dello Sporting al 24′ con tiro che termina a lato da parte di Lisi, dopo una veloce ripartenza.

Al 42′, dopo una fase di equilibrio a centrocampo, si rende pericoloso di nuovo il Follonica Gavorrano con Arrighini, che non riesce a imprimere forza alla sfera dopo un traversone.

Tre minuti dopo ci prova Lo Sicco su calcio di punizione, con Tozaj che para centralmente.

Nella ripresa mister Masi prova a dare una scossa con un triplo cambio, inserendo Giustarini, Bramante e Scartabelli per Pino, Tatti e Zona. Succede però ancora meno: l’unica azione degna di nota della seconda frazione arriva al 16′ con la punizione di Lo Sicco, Bramante riceve e la mette in mezzo per Pignat che si allunga per concludere, la palla esce di poco a lato.

Anche nel secondo tempo le occasioni scarseggiano, con le due squadre che sembra badino più a difendere che ad attaccare.

Al 45′ Matteucci cade in area tra le proteste biancorossoblù, ma l’arbitro lascia correre. Nonostante i 6′ di recupero non accede poi più nulla, con le due squadre che si dividono la posta in palio.

SPORTING TRESTINA: Tozaj, Sensi, Giuliani, D’Angelo (30′ st Marcucci), De Meio, Serra, Nouri (24′ st Mencagli), Lisi, Buzzi (33′ st Dottori), Ferri Marini (38′ st De Souza), Orselli (13′ st Bucci). A disposizione: Fratti, Borgo, Boldrini, Granturchelli. All. Calori.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Pino (10′ st Bramante), Scartoni (38′ st Masini), Kondaj (23′ st Souare), Tatti (10′ st Giustarini), Lo Sicco, Zona (10′ st Scartabelli), Arrighini. A disposizione: Romano, Brunetti, Cret, Marino. All. Masi.

ARBITRO: Radovanovic di Maniago; assistenti D’Orazio di Teramo e Tosello di Castelfranco Veneto.

NOTE: ammoniti De Meio, Sensi Arrighini. Recuperi 0+6.

“Nel primo quarto d’ora siamo partiti bene – ha detto il Mister Marco Masi – abbiamo anche fatto gol ma è stato annullato. Poi c’è stata anche un’altra occasione abbastanza clamorosa, dopodiché è diventata una partita a pallonate su un campo brutto. Ci siamo adeguati al tipo di partita, queste gare se le sblocchi subito possono indirizzarsi in un altro modo. Così invece bisogna accettare il loro gioco fatto di palle lunghe e seconde palle, molto agonismo e poco gioco. Nella ripresa ho tolto Pino che aveva preso una botta e non riusciva più a correre, ho cercato con i cambi di mettere giocatori che cercassero l’uno contro uno, ma non abbiamo trovato i presupposti perché la palla viaggiava sempre alta. Abbiamo retto il tono agonistico, sapevamo che la partita sarebbe stata questa. In questo momento la lancetta la spostiamo a domenica prossima, abbiamo l’occasione per spostarla in senso positivo perché comunque veniamo da quattro risultati utili consecutivi, una vittoria sarebbe un segno che la strada è quella giusta”.

“Partita di ping pong – ha commentato il presidente Paolo Balloni – in un campo dove era difficile giocare a calcio. Nel secondo tempo non abbiamo visto nemmeno un tiro in porta e la cosa è abbastanza eloquente, comunque portiamo a casa un punto importante. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, oggi ho apprezzato soprattutto Pignat, il capitano Lo Sicco e Morelli. Adesso guardiamo al prossimo turno contro l’Ostiamare, sarà una partita fondamentale da vincere per allontanarsi da posizioni scomode, mettendo una marcia in più”.