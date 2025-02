GROSSETO – Doppietta di successi casalinghi per le rose giovanili della Pallavolo Grosseto impegnate nel campionato Uisp. Successo per 3-0 dell’Under 16 nera contro il Gao di Orbetello, in un vero e proprio match di cartello. Primi due set equilibrati ma a favore delle biancorosse per 26-24 e 29-27, che nel terzo ingranano la marcia e dilagano cn un netto 25-15.

Sorride anche l’Under 14 nera che si impone 3-1 sulla Virtus Maremma. Buono l’inizio di partita del Grosseto, con bel gioco in attacco e pochi errori; nel terzo e quarto set le bianconeri recuperano terreno approfittando di alcune disattenzioni del quintetto di mister Corridori, che però si assicura il successo finale.