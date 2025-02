GROSSETO – «Sembra una presa in giro» così una nostra lettrice commenta le scritte che compaiono sui cartelli luminosi che si trovano prima del passaggio pedonale di via Castiglionese. «Accendere le luci ti salva la vita”. Così c’è scritto sopra al passaggio pedonale completamente al buio» racconta la donna che abita nelle vicinanza.

«Un vicino di casa è stato tamponato da un’automobile (ed è finito in ospedale) mentre rallentava con la bici per lasciare attraversare un pedone sulle strisce. Perché non illuminare i passaggi pedonali sulle strade dove le auto corrono di più come in via Castiglionese? Accanto c’è anche un centro commerciale che viene raggiunto anche a piedi. Ma non metteteli i centri commerciali in certe strade, perché poi la gente ci va, e costringete i pedoni a farsi ammazzare o chi si ferma a farsi tamponare».