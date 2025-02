FOLLONICA – Roboante 8-1 degli Under 19 del Leccio Moro Follonica Hockey contro il Sarzana, a vendicare la sconfitta subita domenica scorsa con l’A2. Su una pista difficile i ragazzi di Aloisi si portano in vantaggio con Talarico al primo minuto di ostilità; dopo pochi secondi però, Lavagetti pareggia il conto. Sembrava l’epilogo della partita di domenica scorsa con l’A2 ma stavolta i biancoazzurri non perdono il controllo e raddoppiano con Maggi. Allo scadere del primo tempo Margheriti, tornato finalmente a disposizione del mister Aloisi,

va in goal con una doppietta: maremmani a riposo avanti 4-1. Nella ripresa ancora Talarico in goal, poi il Follonica dilaga ancora Margheriti, Asta e Maggi, per il definitivo 8-1.

Leccio Moro Follonica: Mugnaini, Del Viva, Margheriti, Maggi, Asta. Talarico, Frare, Malvezzi, Premoli, Burroni.