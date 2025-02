GROSSETO – È stata un’assemblea molto partecipata, con 20 membri presenti in sede e sei collegati in videoconferenza, la seconda dopo le elezioni per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Una riunione importante nella quale è stato completato l’ufficio di presidenza: con il presidente Federico Vanni e il vicepresidente Roberto Olivelli ci sarà Fabrizio Nucci. Presenza, quella del sindaco di Asciano, fortemente voluta da tutta l’assemblea: a Nucci viene chiesta una particolare attenzione alla provincia di Siena, che è meno rappresentata nell’assemblea tra i membri eletti.

Definite anche le commissioni, organismi fondamentali chiamati a sostenere e integrare il lavoro dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza su tematiche specifiche. La commissione affari istituzionali, presieduta da Massimo Galli, sindaco di Roccalbegna, è composta anche da Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, Marco Bartoli, sindaco di San Quirico d’Orcia, Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille. Della commissione pianificazione, territorio, ambiente e irrigazione, presieduta da Ariane Elizabeth Lotti, fanno parte anche Fabio Fabbri, Fabio Favali ed Enrico Rabazzi. La commissione bonifica, lavori pubblici e difesa del suolo, vede impegnati il presidente Stefano Serafini, Lubiano Balotti, Guido Pallini e Fabio Rosso.

Tra le decisioni assunte c’è anche la conferma di Fabio Zappalorti come direttore generale dell’ente. “Ringrazio il presidente Vanni che mi ha da subito manifestato grande stima e fiducia – afferma Zappalorti – elementi che sono stati decisivi nella mia decisione di accettare questa sfida. Ci aspettano cinque anni importanti, che dovranno essere quelli di una vera svolta: con i cambiamenti di governance nei consorzi toscani in queste elezioni è arrivato il momento di applicare tutti i cambiamenti previsti dalla legge regionale 79 del 2012”.

Nel corso dell’assemblea i tecnici hanno anche illustrato gli strumenti di programmazione che, per garantire il regolare funzionamento dell’ente, era stato necessario approvare nell’ultima assemblea del 2024. Francesco Corridori, area manutenzione, ha parlato del piano delle attività della bonifica che nel 2025 prevede 1.060 interventi di manutenzione ordinaria tra le province di Grosseto e Siena; Roberto Tasselli, dirigente area progettazione, ha delineato il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale delle forniture; Carlo Cagnani, dirigente area amministrativa, ha infine esposto il bilancio di previsione.