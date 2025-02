GROSSETO – Una bella notizia per la musica italiana e la nostra Maremma. Lucio Corsi, cantautore fresco di debutto sul palco dell’Ariston, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo rappresenterà l’Italia all’Eurivision Song Contest.

Il cantautore maremmano sarà di nuovo protagonista, questa volta su un palcoscenico internazionale, con la sua musica grazie al suo piazzamento sanremese. La rinuncia a partecipare all’Eurovision da parte del vincitore del Festival 2025 Olly, ha infatti aperto un nuovo scenario.

Lucio Corsi come secondo classificato a Sanremo andrà con la sua canzone “Volevo essere un duro” a Basilea che quest’anno ospita l’edizione 2025 dell’Eurovision.

E così tutta la Maremma tornerà a tifare il suo nuovo “idolo”, il giovane cantautore di Vetulonia che in queste settimana ha fatto cantare tutta Italia e ha portato in giro per tutta la Penisola anche un po’ della sua terra.

Tra i primi a commentare la nuova avventura di Lucio Corsi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. «l toscano Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest! Un talento unico, una voce che incanta, un orgoglio straordinario per la nostra regione! Tutta la Toscana e l’Italia intera sono con te: forza Lucio, facci sognare!»