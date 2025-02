GROSSETO – Il Circolo Pattinatori MD di Grosseto torna in pista domenica sera alle 18 contro il Viareggio Hockey in una partita che potrebbe segnarne il riscatto dopo la pesante sconfitta contro i cugini della Blue Factor Castiglione. In settimana i biancorossi hanno cercato di trovare le lacune che sono emerse nel corso della gara contro la giovanissima compagine biancoceleste e nella trasferta in Versilia cercheranno di metterlo in atto. L’MD si presenta a questo appuntamento senza tre pedine Bardini, Montomoli e il portiere Marinoni, ma il resto del gruppo cercherà di voltare immediatamente pagina.

Convocati Saletti, Bruzzi, Giabbani, Cardi, Giusti, Bianchi, Perfetti, Muntean.