GROSSETO – «Assemblea importante, nei giorni scorsi, con i volontari soccorritori che prestano il proprio servizio nella nostra associazione. C’era da fare il punto su tante cose che si stanno concretizzando, e come sempre per capire il clima interno all’organizzazione». Così commentano dall’Anpas Humanitas Grosseto facendo il punto dopo la riunione.

«Sono davvero molto contento di come è andato l’incontro – sottolinea il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi –. All’interno nell’associazione c’è un clima disteso e collaborativo fra tutti i volontari, che con grande impegno fanno del proprio meglio per garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini nella nostra comunità di riferimento. D’altra parte, ho iniziato la mia relazione con un’ottima notizia: i servizi di trasporto sanitario e sociale resi nel corso del 2024 hanno fatto registrare un sensibile incremento per il terzo anno consecutivo, passando da 8.681 nel 2022 a 9.066 nel 2023, per arrivare a 10.521 nell’anno appena concluso. Numeri che siamo riusciti a fare non per caso, ma perché abbiamo migliorato l’organizzazione ed è cresciuto il numero dei volontari che dedicano una parte del loro tempo libero alle nostre attività. Volontari che non ringrazierò mai abbastanza».

Spacchettando i numeri complessivi, a crescere sono sia i trasporti sanitari di emergenza/urgenza che crescono dai 401 di tre anni fa ai 646 del 2024 (+245), sia quelli sociali che passano dai 7.003 del 2022 agli 8.721 dello scorso anno (+1.718). Se spalmiamo i trasporti effettuati con ambulanze, mezzi attrezzati e automobili sui 365 giorni dell’anno abbiamo 29,37 trasporti al giorno; un numero indice che dà l’idea della mole di lavoro svolta da Anpas Humanitas Grosseto.

«In Parallelo ai servizi quotidiani – aggiunge la responsabile dei volontari, Angela Pavone – abbiamo anche lavorato ad altre cose. Lo scorso anno ci sono stati due corsi di formazione per soccorritori di I e II livello, con quasi 50 volontari che hanno partecipato ottenendo l’abilitazione. Con il Gruppo sangue che sta vivendo un periodo felice di attività, coinvolgendo nuovi donatori. Nella parte finale del 2024, poi, sono iniziati i lavori di adeguamento del capannone di via Zircone per allestire una nuova grande sede, più funzionale una associazione in crescita come la nostra. Se tutto procederà per come abbiamo programmato, al massimo entro la fine della prossima primavera, potremmo trasferirci definitivamente. Forse qualche settimana prima, dovrebbe arrivare anche la nuova moderna e tecnologica ambulanza che abbiamo ordinato all’azienda Olmedo di Reggio Emilia, specializzata nell’allestimenti di mezzi sanitari. Ennesima tappa di una programmazione di lungo periodo per il rinnovo dell’intero parco mezzi. Infine, stiamo per acquistare anche una torre faro con generatore elettrico autonomo, che potrà essere utilizzata per gli interventi di protezione civile. Insomma – conclude Pavone – le cose procedono nel migliore dei modi, e di questo tutto il consiglio direttivo è davvero grato ai volontari per l’impegno che ci mettono».