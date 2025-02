BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano, dopo le due partite casalinghe contro Fulgens Foligno e Fezzanese, torna a giocare in trasferta. Lo farà domenica alle 14,30 sul campo dello Sporting Club Trestina, presentandosi alla sfida, dopo il pari con la Fezzanese per 1-1, con 32 punti in classifica, con 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, 33 gol fatti e 30 subiti. Gli umbri hanno alle spalle la sconfitta per 2-0 in casa del Flaminia Civitacastellana, occupando la penultima posizione a quota 22, con 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, 26 gol fatti e 38 subiti.

“Giocheremo su un campo difficile, non proprio adatto alle nostre caratteristiche – ha commentato mister Marco Masi – Contro una squadra in difficoltà, bisogna andare là con il piglio giusto e la consapevolezza che non possiamo sbagliare”.

Quella contro la formazione umbra sarà la terza gara stagionale dopo quelle giocate al Malservisi-Matteini, sia in campionato che in coppa.

Per quanto riguarda il girone E della Serie D, i ragazzi di Masi sono riusciti a vincere per 3-0. In gol in quell’occasione sono andati Pino con una doppietta e Kernezo per il tris finale, in una gara dominata dall’inizio alla fine dal Follonica Gavorrano.

In Coppa Italia, incontro valido per i trentaduesimi di finale, i biancorossoblù si sono imposti per 1-0, con il gol della vittoria realizzato da D’Este al 39′ della ripresa.

La sfida fra minerari e perugini è tra l’altro ormai un classico nel girone E di Serie D, con tanti confronti giocati tra le due squadre. Lo scorso anno ad avere la meglio è stata la compagine umbra, che ha battuto gli uomini di Masi in casa per 1-0 e pareggiato al Malservisi-Matteini per 1-1. Anche l’anno precedente, nella stagione 2022/23, non è andata benissimo al Follonica Gavorrano, sconfitto a Trestina per 2-1 e fermato da un pari a reti bianche al Malservisi-Matteini. Nel 2021/22 erano arrivati un pareggio per 2-2 in trasferta e una netta vittoria per 7-1 a Bagno di Gavorrano. Due vittorie di misura per 1-0 invece nella stagione 2020/21.

Per quanto riguarda l’ex di turno, nella stagione 2020/21, ha militato nel Follonica Gavorrano Federico Mencagli, segnando 7 gol (con 2 assist) in 32 presenze in campionato.