CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I “tanti turismi”, definizione che disegna lo sviluppo delle vacanze in molteplici e diversi segmenti di mercato, comprende anche il turismo sportivo che trova, e come potrebbe non essere così, una significativa espansione grazie alle mille attività organizzate nel corso dell’anno nelle città marine. Queste località possono contare su strutture all’aria aperta e sulla propensione degli ospiti a vivere il periodo di vacanza come relax e come tonificazione fisica, tanto salutare quanto divertente.

In tutte le comunità marine del G20Spiagge il programma degli eventi si è sempre più allargato verso questo segmento: manifestazioni sportive di altissimo spessore affiancate da iniziative popolari e partecipate. Oramai ci sono settimane o week end sportivi che si svolgono sulle spiagge e che attraggono migliaia di partecipanti amatoriali che spesso gareggiano con i professionisti. Le spiagge, sulla sabbia soprattutto, hanno originato tornei di grande qualità tecnica e qualche disciplina è assurta a sport olimpico (il beach volley, innanzitutto) e ha preparato la strada ad altre che verranno riconosciute dai 5 cerchi.

«La nostra offerta della vacanza al mare va spalmata su periodi più lunghi e meno congestionati – afferma Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del network – e lo sport è un segmento importante e in crescita per i flussi turistici, in particolare per quelli legati alle famiglie. Siamo impegnati come sindaci del G20Spiagge nell’elaborare un piano che ci veda operare insieme in un progetto nazionale!»

Gli ultimi dati del turismo sportivo indicano come questo sia uno dei segmenti più performanti: quasi 5 milioni di persone scelgono il nostro paese per la pratica della loro disciplina in un territorio che offre molte opportunità. L’indotto economico produce oltre 7,5 miliardi di euro soprattutto perché l’esperienza sportiva è un momento di condivisione e non di viaggio solitario: il 64,8% dei turisti si sposta con la famiglia e il 23,5% con gli amici.

«Anche nella nostra località – interviene la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – lo sport occupa da anni un posto importante per lo sviluppo del turismo, soprattutto fuori stagione, lo dimostra l’undicesima edizione delle Giornate europee dello sport che dal 2014 accoglie centinaia di eventi sportivi, di tutti i tipi, nel nostro territorio. Quest’anno, inoltre, pensando al Giubileo ed ai suoi milioni di pellegrini che percorreranno le nostre strade, abbiamo deciso di dedicare il 2025 al nostro santo patrono, San Guglielmo da Malavalle, con camminate trekking lungo i nostri sentieri e percorsi realizzati nel corso degli anni, che permetteranno di scoprire luoghi incantati e particolarità uniche di Castiglione della Pescaia e delle sue meravigliose frazioni».

Il G20Spiagge durante il proprio summit nazionale di maggio (14 – 16) ad Alghero, dedicherà un ampio spazio alla tematica sportiva e ai grandi sviluppi che questo settore presenta agli amministratori pubblici della costa italiana.