FIRENZE – Centrodestra a lavoro per le prossime regionali in Toscana. Dopo la scelta della Lega di puntare su Elena Meini per la corsa alla presidente della Regione quella di Fratelli d’Italia su Alessandro Tomasi, anche Forza Italia ha lanciato i due potenziali candidati. Sono Debora Bergamini e Marco Stella.

E così nel percorso di avvicinamento al voto, che dovrebbe essere fissato per la fine del mese di ottobre, le tre forze principali del centrodestra aprono il confronto sul futuro candidato presidente. Una corsa a quattro a questo punto con due donne e due uomini. Meno certezze dunque rispetto a qualche mese fa quando sembrava ormai fatta per il sindaco Tomasi che da primo cittadino di Pistoia e da coordinatore regionale di Fratelli d’Italia rimane comunque i pole position per essere il candidato di tutto il centrodestra.

La fuga in avanti della Lega di qualche giorno fa e la mossa di Forza Italia però a questo punto rinviano tutta la partita delle scelte al tavolo nazionale di coalizione. In questo caso saranno valutate tante variabili e dovrà essere trovata la sintesi su un quadro generale che mette sul piatto la situazione politica si tutte le Regioni al voto che saranno sei.

Le Regioni al voto nel 2025

Le Regioni al voto in questo 2025 sono sei. Oltre alla Toscana si vota in Campania, Marche, Puglia, Val d’Aosta e Veneto. In tre regioni governa il centrosinistra (Toscana, Campania, Puglia), mentre il centrodestra governa in Veneto e nelle Marche. In Val d’Aosta c’è una coalizione di centro.