TALAMONE – «Come avevamo già detto in riunioni ufficiali e scritto, a noi la sentenza, in un modo o nell’altro, non ci avrebbe cambiato e non ci cambia assolutamente nulla» così il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, commenta la decisione del Tar sul porto di Talamone.

«Ci sono due gruppi di imprenditori contrapposti e il Comune ha sempre detto che avrebbe preso atto di qualsiasi sentenza favorevole ad un gruppo o all’altro gruppo di imprenditori. Importante che ci fosse una decisione di un giudice come punto fermo. Così è stato».

«Noi andiamo avanti tranquilli anche se una parte degli imprenditori può fare ricorso al Consiglio di Stato. Quindi andremo avanti con la nuova procedura come da sentenza del Tar, ma credo questa sentenza sia un’occasione per i due gruppi di imprenditori di trovare un accordo e ritirare i ricorsi in essere o evitarne futuri. Noi comunque andremo avanti diritti con la nuova gara senza tanti problemi come da sentenza del Tar» conclude Andrea Casamenti.