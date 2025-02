GROSSETO – Il fine settimana del 22 e 23 febbraio 2025 nella provincia di Grosseto sarà caratterizzato da cieli prevalentemente nuvolosi e possibili deboli precipitazioni

Sabato 22 febbraio: cieli coperti e possibili piogge

Per la giornata di sabato, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la provincia. Sono possibili deboli precipitazioni sparse, che potrebbero estendersi dalla costa verso le zone interne. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 15°C, mentre le minime saranno intorno ai 7°C. I venti soffieranno deboli o moderati di Scirocco, con rinforzi lungo la costa. Il mare sarà mosso. ​

Domenica 23 febbraio: nuvolosità persistente e clima mite

Domenica continuerà la copertura nuvolosa, con cieli molto nuvolosi o coperti. Potrebbero verificarsi isolate e deboli piogge o pioviggini. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere i 17°C e minime intorno ai 7°C, valori superiori alla media stagionale. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali, con moderati rinforzi di Scirocco sulla costa. Il mare si manterrà poco mosso o localmente mosso. ​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo