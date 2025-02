CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo la bella vittoria a Matera, la Blue Factor di serie A2 non vuole fermarsi: al Casa Mora, sabato alle 20.45 con arbitro Mario Trevisan di Viareggio, il Castiglione di Massimo Bracali ospita lo Start.it Prato di Tommaso Bianchi. Sulla carta un derby toscano, la seconda di ritorno, che vede i maremmani con i favori del pronostico, anche in considerazione della gara d’andata vinta dai castiglionesi per 7-3, con una squadra all’epoca priva di diversi elementi. Oggi i valori sembrano acclarati, ma meglio non fidarsi anche perchè il Prato in ogni partita non ha mai mollato, anche nell’ultima uscita contro i Pumas Ancora Viareggio, che seppur battuti 4-1 hanno venduto cara la pelle. Nei lanieri da tenere d’occhio Maurizio Baldesi, bomber con 11 reti, oltre ai fratelli Capuano, Alberto e Lorenzo e il portiere Francesco Vespi. Nel Castiglione in rampa di lancio il rientro di Mattia Piro che ha ripreso ad allenarsi con continuità dopo i problemi muscolari che lo hanno tenuto fermo a lungo. “Dobbiamo continuare su questa strada – ha detto il presidente Marcello Pericoli, nel presentare la sfida al Prato – siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo. La squadra si sta allenando bene, vedo un ambiente concentrato sui nostri obbiettivi”.

La serie B, dopo i successi contro Cp Grosseto e Pumas Ancora Viareggio in tre giorni, tornerà a giocare per la sesta giornata domenica al Casa Mora alle 18, contro la Canniccia Morto Forte dei Marmi. L’Under 23 invece avrà un doppio impegno mercoledì 26 ospitando l’Spv Viareggio e venerdì 28 con il derby a Follonica. Impegno infrasettimanale anche per l’Under 17, che tornerà in pista giovedì 13 marzo con il primo turno dei playoff contro il Forte dei Marmi. Questa sera anticipo della penultima giornata per l’Under 15: al Casa Mora il Castiglione ospita il Sarzana, battuto all’andata per 10-2.

Serie A2 girone B

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2 – 2-8

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1 – 4-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0 – 4-2

Sarzana-Iren Follonica

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 8/9 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2

Blue Fator Castiglione-Spv Viareggio 8-2

Sarzana-Startit Prato 9-7

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4

IpV Viareggio-Sarzana 3-4

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana

Spv Viareggio-Startit Prato

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio 5-4

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno 6-2

Sarzana-Blue Factor Castiglione 3-4

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore 2-5

Classifica

Rotellistica Camaiore (9) 24 punti; Pumas Viareggio (9), Castiglione (9) 21; Roller Matera (9) 18; Sarzana (9) 15; Spv Viareggio (8) 9; Roller Salerno (9) 6; Prato (9), Follonica (8) 3

Serie B girone E

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 18/1

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi (27 febb)

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio

Spv Viareggio-Cp Grosseto

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio

Classifica

Hc Castiglione (5) 15 punti; Forte dei Marmi (4) 12; Pumas Viareggio (5) 9; Cp Grosseto (5), Rotellistica Camaiore (5) 6; Spv Viareggio (5), Cgc Viareggio (5) 4; Prato (4) 0

Under 23 zona 4

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio Rinv.

Cgc Viareggio-Follonica Rinv-

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Sarzana

Follonica-Blue Factor Castiglione

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (6) 15 punti; Follonica (5), Sarzana (6) 9; Hc Castiglione (5), Spv Viareggio (5) 7; Cgc Viareggio (5) 0

Campionato Under 17 – zona 4

Classifica finale

Pumas A. Viareggio (9), Hc Castiglione (9) 25 punti; Versilia H. Forte (10) 20; Sarzana (9), Spv Viareggio (9) 9; Follonica (10) 0

Playoff 1-3

1a giornata 9 marzo

Mt Versilia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

2a giornata 16 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

3a giornata 6 aprile

Blue Factor Castiglione-Mt Versilia Forte Marmi

4a giornata 13 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione

Campionato Under 15 – zona 4

1a giornata 19 ottobre – 8 giornata 21 dicembre

Spv Viareggio-Gb Mec Cgc Viareggio 9-2 – 7-2

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 1-4 – 3-8

Follonica-Sarzana 0-5 – 2-3

2a giornata 24/26 ottobre – 9 giornata 11 gennaio 2025

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 15-1 – 6-0

Gb Mec Cgc Viareggio-Follonica 11-4 – 1-1

Sarzana-Rotellistica Camaiore 4-2 – 2-

3a giornata 2 novembre – 10 giornata 25 gennaio

Gb Mec Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 3-2 – 1-3

Follonica-Cp Grosseto 2-4 – 3-2

Sarzana-Spv Viareggio 2-10 – 2-3

4a giornata 9 novembre – 11 giornata 1 febbraio

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-6

Cp Grosseto-Sarzana 5-3 – 0-3

Rotellistica Camaiore-Follonica 10-0 – Rinv.

5a giornata 16/23 novembre – 12 giornata 8 febbraio

Spv Viareggio-Follonica 10-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 1-3

Blue Factor Castiglione-Gb Mec Cgc Viareggio 24-0

6a giornata 30 novembre – 13 giornata 22 febbraio

Sarzana-Blue Factor Castiglione 2-10

Gb Mec Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-4

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 4-11

7a giornata 7 dicembre – 14 giornata 1 marzo

Spv Viareggio-Cp Grosseto 9-1

Blue Factor Castiglione-Follonica 14-1

Cgc Viareggio-Sarzana 3-1

Classifica

Hc Castiglione (10) 30 punti; Spv Viareggio (10) 24; Rotellistica Camaiore (10), Sarzana (10), Cp Grosseto (10) 12; Cgc Viareggio (10) 10; Follonica (10) 4