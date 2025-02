GROSSETO – Termina la prima fase della coppa per il calcio a 5, con i sei gironi che hanno decretato così la composizione dei tabelloni della seconda fase, designando le sei squadre che faranno compagnia a Atletico Barbiere e Barbagianni Carrozzeria Tirrena (finaliste della passata edizione) nel tabellone Pro e le sedici che parteciperanno al tabellone Dilettanti.

Nel gruppo A, la Tpt Pavimenti di Torrini tiene fede al suo ruolo da favorita e si aggiudica 9 a 4 la sfida per il primato con il Baraonda (Corridori 3), che chiude così al terzo posto. Le triplette di Canuzzi e Peruzzi scavano il gap decisivo per Trotta e compagni. L’accoppiata Cavazza-Russo, invece, lancia il Calcio Shop nel 14 a 5 con il Podere Curtatone (Monni 4) che vale così la terza piazza.

Nel girone B, l’Asd Bivio Ravi la spunta 7 a 3 nello scontro diretto con I Rigattieri, terminando a punteggio pieno: decisive le doppiette di Ammalati, Boe e Pagano. Un super Marco Niccolaini (cinquina per lui) è il man of the match dell’Angolo Pratiche nel 9 a 2 sul Sant’Anna.

Nel gruppo C, invece, lo Sciangai ottiene i tre punti per chiudere al comando: vittoria con il minimo scarto (5-4) contro il Car Center, a cui non basta il poker di Pastore. Crea lancia i suoi con una doppietta.

Nel girone D, gli Sbronzi di Riace chiudono al primo posto, ma dopo aver faticato contro un Ac Campetto in emergenza, ma estremamente combattiva: la doppietta di Elio Ventura tiene in gara i castiglionesi, che capitolano solo per le reti di Raia e dei fratelli Smajli. Clean sheet (10-0) per il Cassai Gomme che chiude secondo contro l’Endurance Team: Verdemare, Scalise e Mazzi fanno la differenza.

Nel gruppo E, il rinnovato Foot Jolly ottiene il punto decisivo per chiudere al primo posto: uno scoppiettante 9 a 9 per Canu e compagni contro I Celestini (tris per Luca Neri), che si accomodano alla piazza d’onore. La doppietta di Ferretti spinge invece il Montalcino: 5 a 1 contro il Vets per il team di Pacenti.

Nel girone F, arrivo complicato con tre squadre che chiudono a sei punti: l’Immobiliare Rossi batte a tavolino gli Underdogz, mentre il prolifico Tommaso Rossi (sette gol per lui) è il trascinatore del Barracuda nell’11 a 4 sul Poggione. La differenza reti premia così proprio l’Immobiliare Rossi, mentre Ceccherini e compagni sono secondi.

Questi gli accoppiamenti per la seconda fase:

TABELLONE PROFESSIONISTI (quarti di finale): Atletico Barbiere-Immobiliare Rossi, Barbagianni Carrozzeria Tirrena-Foot Jolly, Asd Bivio Ravi-Tpt Pavimenti, Sbronzi di Riace-Sciangai.

TABELLONE DILETTANTI (ottavi di finale): Rigattieri-Podere Curtatone, Barracuda Cafe’ – Sant’Anna, Abitando Fc –Ristorante Celeste, Cassai Gomme-Vets Futsal, Calcio Shop-Montalcino, I Celestini-Angolo Pratiche, Underdogz-Ac Campetto, Baraonda- Car Center.

La Castiglionese, pur con qualche affanno, è la seconda finalista della coppa dilettanti di calcio a 8. Dopo il 7 a 1 dell’andata, i rossoblè rischiano una clamorosa rimonta da parte del Partizan Degrado, il cui recupero si blocca sul 5 a 1: una gara che vede il tris di bomber Francesco Conti. In campionato, invece, il Partizan non si presenta nel derby con il Ristorante Il Veliero e gli accoppiamenti per i playoff saranno i seguenti: Young Boys GreenOil direttamente in semifinale, gli altri quarti di finale saranno: Health Lab-Turbante, Castiglionese-Lido Oasi e Ristorante Il Veliero-Partizan Degrado.