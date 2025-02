GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto ha fortemente voluto e promosso l’incontro con il sindaco e gli assessori del Comune di Grosseto per fare il punto sulle azioni già intraprese dall’amministrazione e, soprattutto, su quelle ancora da attuare per sostenere il tessuto produttivo locale. Un momento di dialogo necessario, perché il settore delle Pmi rappresenta la spina dorsale dell’economia territoriale e ha bisogno di risposte concrete per affrontare le sfide del futuro.

“Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante della nostra economia – ha dichiarato Giovanni Lamioni – e meritano risposte tempestive ed efficaci. Questo incontro è stato un primo passo per individuare soluzioni concrete, ma è necessario mantenere alta l’attenzione e trasformare i progetti in risultati tangibili per le nostre aziende”.

“Il nostro rapporto con Confartigianato è solido e proficuo – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. In questi anni ci siamo impegnati per realizzare molti progetti che hanno trovato, proprio in quest’associazione, un sostegno concreto e importante. La ‘voglia di fare’ del mondo sindacale e associativo, da sempre pronto a mettersi in gioco e dare il proprio contributo, in Maremma è rappresentata in modo esemplare da Confartigianato. Quando nel 2022 questa realtà espresse chiaramente il proprio sostegno alla mia ricandidatura a sindaco rimasi piacevolmente colpito. Non per egoismo o compiacimento della mia persona, ovviamente, ma perché consapevole del fatto che tutti quanti assieme, uniti, avremmo potuto giocare un ruolo ancora più positivo nelle dinamiche comunali, nelle decisioni, nelle scelte per la crescita”.

Un confronto aperto su temi strategici

L’incontro si è aperto con l’intervento del presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, che ha delineato lo scenario economico attuale e le prospettive per il mercato locale nei prossimi anni, sottolineando l’importanza di politiche mirate per garantire sviluppo e competitività alle imprese.

A seguire, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha illustrato le azioni messe in campo dal Comune dall’inizio della legislatura, fornendo un quadro generale sulle iniziative a supporto del settore produttivo.

Il confronto è poi entrato nel vivo con gli interventi degli assessori:

Simona Rusconi, assessora al bilancio, ha affrontato il tema della fiscalità locale, evidenziando le misure attuate e le possibili azioni future per alleggerire il carico fiscale sulle imprese.

Riccardo Ginanneschi, assessore ai lavori pubblici, ha illustrato le opportunità economiche derivanti dai fondi Pnrr e Pinqua, analizzando il loro impatto sulle aziende del territorio.

Fabrizio Rossi, assessore all’urbanistica e allo sport, ha parlato del nuovo piano strutturale e della presentazione del piano operativo, evidenziando il ruolo delle società partecipate, come Sistema, divenuta un ente appaltatore di riferimento per molte imprese locali. Ha inoltre sottolineato il valore dello sport come leva di crescita economica per la Maremma.

Bruno Ceccherini, vicesindaco, ha affrontato il tema della riqualificazione del centro storico, analizzando le iniziative messe in atto per sostenere il commercio locale.

Erika Vanelli, assessora all’ambiente, ha presentato il nuovo centro di raccolta rifiuti della città e le misure adottate per agevolare l’accesso ai servizi da parte dei manutentori del verde.

Un impegno concreto per le imprese del territorio

“Confartigianato Imprese Grosseto – commenta Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – da sempre al fianco degli artigiani e degli imprenditori locali, continuerà a collaborare con le istituzioni affinché alle parole seguano i fatti”.

“L’associazione ha ribadito l’importanza di un’azione amministrativa più incisiva e mirata, capace di rispondere alle esigenze reali delle imprese, semplificare la burocrazia e creare condizioni più favorevoli per lo sviluppo economico del territorio. Confartigianato Imprese Grosseto proseguirà il suo impegno nel monitorare l’evoluzione delle politiche locali, promuovendo il dialogo con le istituzioni e sollevando con determinazione le criticità che ancora ostacolano lo sviluppo delle Pmi”.