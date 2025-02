GROSSETO – Battere l’Hockey Sarzana per blindare la salvezza diretta e un posto nei preliminari playoff. E’ questo l’obiettivo del Circolo Pattinatori Grosseto per la gara di sabato sera alle 20,45 sulla pista Mario Parri di via Mercurio. I ragazzi di Massimo Mariotti si presentano alla ventesima giornata del campionato di serie A1 con sette punti di vantaggio sul quintetto ligure e bissare il successo ottenuto nella gara d’andata (è finita 4-3) al “Vecchio Mercato”, dopo una bella rimonta, vorrebbe probabilmente dire mettere in cassaforte uno dei quattro posti per i preliminari playoff. La compagine grossetana ha portato, nelle precedenti due giornate, a casa punti pesanti contro Monza e Cgc Viareggio, altre due dirette concorrenti per un piazzamento nella post season e sabato servirà un’altra gara di sacrificio, concentrazione e cuore contro un avversario che arriverà in Maremma per giocarsi una delle ultime carte per evitare i playout. Attenzione quindi ai rossoneri di Sergio Festa, reduci da una grande prestazione contro la capolista Trissino. Sarzana ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo; nella ripresa ha subito l’1-1 di Malagoli ma per chiudere la partita i veneti hanno dovuto aspettare un tiro diretto di Alvarinho al 23′, trovando anche il 3-1 finale a due secondi con Mendez Ortis.

“E’ ovvio – sottolinea Mariotti – che in caso di vittoria, a 25 punti, con dieci lunghezze sul Sarzana, sarebbe chiude il discorso per quello che riguarda la salvezza. Con un successo il Grosseto, anche per gli scontri diretti che propone il calendario, sarebbe fuori dai playout e giocherebbe le sei ultime giornate con la mente più sgombra”.

Mariotti ammette anche che “con Sarzana non sarà una partita facile. Andiamo ad affrontare una formazione che avrebbe dovuto giocarsi la sesta o la settima posizione, con un roster fatto di giocatori che hanno disputato finali italiane ed europeo. Le stagioni spesso prendono una piega diversa. Quest’anno li abbiamo battuti nel torneo Città di Grosseto e all’andata, ma non dobbiamo guardare quello che è successo nel passato, ma concentrarsi solo sul match di sabato”.

Il Grosseto ha dimostrato di godere di ottima salute e contro il team di Sergio Festa, nonostante l’assenza dello spagnolo Gabriel Cairo, vorrà proseguire la striscia positiva. I convocati: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.