FOLLONICA – Dopo un inizio stagione da dimenticare, cambio di rotta per gli Under 15 della BluOptik Follonica. Campioni di Italia Under 11 e Under 13, i biancoazzurri hanno sofferto la mancanza, per cambio società, di alcuni giocatori fondamentali, ma grazie al lavoro e alla dedizione nella settimana ed alla guida dell’allenatore Fabio Bellan sembrano finalmente aver trovato la giusta direzione, culminata nella vittoria per 3-0 contro la Rotellistica Camaiore, che all’andata, aveva vinto 10-0.

A portare in vantaggio i follonichesi ci pensa il numero 3 Massimo Stoduto, il quale dopo un dribbling sorprende con un staffilata il portiere del Camaiore. Vari tentativi in attacco da entrambe le formazioni, con il Follonica sempre più padrone del gioco e autore del 2-0 a inizio del secondo tempo, con Cristian Donati. Da segnalare la traversa del numero 7 Niccolò Moda che avrebbe chiuso definitivamente i conti, gol che arriva a 7 secondi dalla fine della partita per un blu a Caravano. Sul dischetto ancora il numero 4 Donati che non sbaglia e sigla il definitivo 3-0. Ad esclusione delle due squadre di testa, Castiglione e SPV Viareggio, c’è grande equilibrio tanto che a due giornate dalla fine non è ancora definita la griglia dei play off che inizieranno l’8 marzo.

Questa la fonazione del BluOptik Follonica Under 15: Andrea Asta, Leonardo D’Agostino, Christian Galagani, Massimo Stoduto (1), Cristian Donati, Nicholas Bacci, Matteo Tonarelli, Niccolo’ Moda (C), Gioele Ricceri.