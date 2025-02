BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta casalinga per le ragazze del Calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, che escono con un 2-3 dal Palagolfo di Follonica contro la quarta Alter Ego 2.0 nonostante una buonissima gara. La partita inizia con le biancorossoblù che mostrano grinta e determinazione, creando un gioco equilibrato. Entrambe le squadre sono ben messe in campo, ma sono le ospiti a sbloccare il punteggio con un gol di Bruci.

Le locali non si arrendono e alzano il ritmo, creando diverse occasioni. Proprio sul finire della prima frazione arriva l’1-1 di D’Antoni, che finalizza un passaggio millimetrico di Abate.

Nella seconda frazione buona ripartenza dell’Alter Ego 2.0, che però trova sulla sua strada una strepitosa Falcinelli, che nega il vantaggio. Cambio di fronte e gol del sorpasso del Follonica Gavorrano: D’Antoni serve Zorzi, che anticipa il difensore e insacca di testa, siglando la sua prima rete stagionale.

Le maremmane cercano di allungare, ma un palo nega a D’Antoni la doppietta dopo un tiro potente. Le aretine pareggiano nuovamente con Bruci che successivamente, quando tutto sembra indirizzato verso il segno X, si ripete col tocco del definitivo 3-2.

“Ancora una volta usciamo dal campo con l’amaro in bocca – commenta mister Roberto D’Antoni – Le ragazze non meritavano questa sconfitta, considerando il gioco espresso. Siamo stati un po’ poco incisivi sotto porta, ma sono soddisfatto della prima frazione di gioco. In particolare, mi è piaciuta molto l’azione del primo gol, frutto di un’ottima intesa tra D’Antoni e Abate. Continuiamo a lavorare sodo, sono certo che i risultati arriveranno”.

“Partita combattuta, con ottimi spunti da parte della squadra anche se avevamo assenze importanti – commenta Simona Zorzi – Abbiamo lottato fino alla fine, ma alcuni episodi hanno compromesso l’esito finale. Ma se continuiamo a lavorare così potremmo fare meglio nelle prossime partite”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, D’Antoni, Baila Longo, Alocci, Zorzi, Abate, Falcini, Bargelli. All. D’Antoni.

L’ALTER EGO 2.0: Pacitto, Mazzola, Micaleff, Ciofini, Pecorelli, Gori, Chellini, Bruci, Baracchi, Parameli. All. Faraoni.

MARCATORI: Bruci (3), D’Antoni, Zorzi.