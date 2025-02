GROSSETO – “È con grande entusiasmo che, come partito, abbiamo il piacere di annunciare la candidatura di Deborah Bergamini e Marco Stella alla presidenza della Regione Toscana”.

Ad annunciarlo è Roberto Berardi, segretario provinciale di Forza Italia Grosseto.

“Due figure di grande autorevolezza – afferma Berardi -, capaci di incarnare perfettamente i tratti distintivi del nostro partito che, da sempre, ha fatto del merito e dell’impegno sul campo, la propria bandiera. Queste due personalità di spicco, le cui biografie e curricula parlano per loro, non sono solo espressione della nostra tradizione politica, ma rappresentano la volontà reale di Forza Italia di mettere al centro della sua azione politica il valore delle persone”.

“L’indicazione, condivisa dal segretario nazionale, Antonio Tajani e dalla segreteria regionale di Forza Italia, proviene dopo un lungo periodo di ascolto di questi mesi nei quali il nostro movimento politico è cresciuto in termini di voti e di tessere, arrivando a completare entro queste mese in tutti i comuni della Toscana i congressi che eleggeranno i segretari comunali. Ringraziamo la disponibilità dell’onorevole Bergamini che nonostante i suoi impegni nazionali ed internazionali , all’interno del Ppe famiglia politica alla quale appartiene Forza Italia, è sempre stata presente sul territorio, e il lavoro in Consiglio regionale e dentro il partito del nostro segretario regionale Marco Stella”.

“Ribadiamo che per noi la coalizione di centrodestra, è elemento imprescindibile per presentarsi alle elezioni, è stato il presidente Berlusconi ad inventarla è nel dna di Forza Italia. Le proposte di candidature espresse dai partiti sono elemento di vitalità del centrodestra, e di una dialettica sui contenuti che sarà proficua anche per la stesura del programma elettorale. Siamo consapevoli che andranno al voto sei regioni in Italia, le candidature sono a disposizione del tavolo nazionale, nella speranza che si riesca ad individuare il candidato unitario il prima possibile. Forza Italia continuerà nei prossimi mesi la campagna elettorale con la propria attività i propri valori e le proprie idee a partire dalla battaglia che stiamo facendo contro aumento aliquota irpef, contro il pagamento della fi-pi-li, per una sanità più vicina ai cittadini azzerando le liste di attesa e riorganizzando il modello delle tre Asl, e per fare le infrastrutture che fin qui a causa dei veti della sinistra sono sempre mancate provocando una mancanza di competitività per le nostre imprese”.

“Siamo pronti a sostenere con forza Deborah Bergamini e Marco Stella in questa fondamentale sfida, convinti che il futuro della nostra regione meriti competenza, passione e visione. Insieme, possiamo costruire una Toscana più forte, più unita e capace di affrontare, efficacemente, le sfide del domani”.