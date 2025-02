PIANOSA – “La primavera è il momento ideale per visitare e vivere appieno l’isola di Pianosa, grazie al clima mite, ai colori vivaci e alla sua placida tranquillità. Trascorrere una giornata immersi nella natura incontaminata di quest’isola disabitata e protetta, scoprendo la sua storia ricca di misteri e le scoperte scientifiche che hanno attirato studiosi di rilievo, è un’esperienza indimenticabile”.

Così dichiara il Parco che, per valorizzare al meglio questo gioiello dell’Arcipelago Toscano, ha organizzato un programma di visite giornaliere con tre itinerari a scelta, accompagnati per l’intera giornata da una Guida Parco, una formula diversa dalle visite durante la stagione estiva che ha riscosso successo in passato.

Le prenotazioni online per i tour giornalieri del 2025 apriranno sabato 22 febbraio alle 9 con la possibilità di scegliere quattro date speciali di domenica: 27 aprile, 11, 18 e 25 maggio

Le partenze avverranno con nave esclusiva da Piombino alle 8:30, con rientro previsto tra le 18:30 e le 19. Il pacchetto include viaggio andata e ritorno, ticket d’ingresso all’area protetta e servizio Guida Parco.

È possibile scegliere tra:

– Visita guidata del Paese e delle strutture museali del Parco Nazionale: dopo lo sbarco, introduzione alla storia naturale e umana dell’isola. La visita permette di scoprire la storia degli edifici più antichi e di visitare gli allestimenti museali del Parco, tra cui la Casa dell’Agronomo. Durata: 2 ore e 30 minuti; lunghezza: circa 4 km; difficoltà: facile. Costo: 65 euro intero, 50 euro ridotto (5-12 anni), gratuito per bambini 0-4 anni.

– Escursione in mountain bike con visita della diramazione Agrippa: Dopo la presentazione dell’isola e la consegna delle bici, breve introduzione al percorso e avvertenze per l’uso del mezzo. L’itinerario conduce alla scoperta dei vecchi presidi carcerari, permettendo di assaporare l’essenza dell’isola e ascoltare la sua straordinaria storia naturale, le vicende umane, il mare cristallino e gli spettacolari scorci panoramici. Include l’ingresso nel carcere di massima sicurezza “Agrippa”. Durata: 2 ore e 30 minuti; difficoltà: facile. Costo: 65 euro. Età minima: 12 anni.

– Escursione trekking: Percorso ad anello non impegnativo, che permette di osservare le vecchie strutture carcerarie, scoprendo le emergenze naturalistiche dell’isola, la sua storia geologica e archeologica. Durata: 2 ore; difficoltà: facile. Costo: 65 euro intero, 50 euro ridotto (5-12 anni), gratuito per bambini 0-4 anni.

Le prenotazioni possono essere effettuate online con questo link https://www.parcoarcipelago.info/isola-di-pianosa/. Per ulteriori informazioni, è disponibile l’ufficio Info Park al numero 0565 908231 o via e-mail all’indirizzo [email protected].

Orari dell’ufficio Info Park:

Fino al 31 marzo: lunedì-sabato 9-15; domenica 9-13

Dal 1° aprile al 31 ottobre: lunedì-domenica 9-19

