GROSSETO – “Questo è quello che ogni giorno un malato si trova ad affrontare all’ospedale di Grosseto”. La protesta arriva da un lettore, malato cronico, che ha deciso di fotografare la situazione dei parcheggi all’ospedale.

“Ci sono macchine parcheggiate sui marciapiedi e macchine parcheggiate nelle discese per le carrozzine – afferma -. Ma un malato che va in ospedale, magari in carrozzina o semplicemente con un passeggino come dovrebbe fare?”.

“L’unica cosa è volare – conclude, sperando che la situazione si risolva al più presto -. Per non parlare del parcheggio sterrato”.