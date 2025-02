GROSSETO – “Ancora una volta il governo colpisce gli enti locali, mettendo in difficoltà i Comuni e penalizzando i cittadini”. Così dichiara Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, affermando che “i numeri parlano chiaro: nella provincia di Grosseto, nel periodo 2025-2029, verranno sottratti complessivamente 6.997.921 euro dai bilanci comunali”.

“Si tratta di risorse fondamentali per garantire servizi essenziali come assistenza sociale, trasporto pubblico, manutenzione delle strade e sostegno alle scuole – prosegue -. Si tratta di un attacco diretto all’autonomia dei Comuni e alle comunità locali, che si troveranno costrette a fare scelte difficili, con il rischio di tagliare servizi essenziali o aumentare la pressione fiscale sui cittadini per colmare il vuoto lasciato dallo Stato”.

“Di seguito – prosegue Termine – le principali decurtazioni ai Comuni della provincia per l’intero quinquennio 2025-2029:

Grosseto: 1.975.630 euro in meno

Follonica: 740.323 euro

Monte Argentario: 483.977 euro

Orbetello: 604.973 euro

Castiglione della Pescaia: 552.775 euro

Massa Marittima: 216.444 euro

Scarlino: 212.193 euro

Roccastrada: 195.218 euro

Manciano: 211.113 euro”.

“Anche i comuni più piccoli subiscono tagli significativi, con cifre che vanno da 97.696 euro per Monterotondo Marittimo fino a 142.300 euro per Montieri. Questi tagli avranno un impatto devastante sulle nostre comunità – commenta -. Il Partito Democratico della provincia di Grosseto denuncia con forza questa scelta irresponsabile del governo, che dimostra ancora una volta di non avere alcuna attenzione per le esigenze dei territori. I Comuni rappresentano il primo presidio dello Stato per i cittadini, garantiscono servizi di base e rispondono alle esigenze delle famiglie, degli anziani e delle imprese locali”.

“Questi tagli sono inaccettabili – conclude il segretario del Pd -. Chiediamo al governo di rivedere immediatamente questa decisione e di restituire ai Comuni le risorse necessarie per continuare a lavorare nell’interesse dei cittadini. Non resteremo in silenzio di fronte a questo attacco ai nostri territori e siamo pronti a mobilitarci insieme agli amministratori locali per difendere i servizi pubblici e il diritto delle comunità a ricevere il supporto che meritano”.