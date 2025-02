FOLLONICA – Su disposizione del presidente del Consiglio Alberto Aloisi è stato convocato il Consiglio comunale per il 27 febbraio alle 14:30, in presenza nella sala consiliare.

Ecco l’Ordine del giorno:

1. Proposta 10 – processo verbale seduta del consiglio comunale del 31 gennaio 2025 – approvazione.

2. Proposta 12 – verbale seduta consiglio comunale aperto del 12 febbraio 2025 – approvazione.

3. Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

4. Domanda d’ attualità “Atto vandalico sottopasso via isola di Caprera” presentata consiglieri Ciompi, Betti, Giorgieri, Pecorini, Stella.

5. Interrogazione orale – incarico professionale architetto David Fantini.

6. Proposta 62/2024 – verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie e determinazione del prezzo di cessione -concessione per l’anno 2025.

7. Proposta 68/2024 – approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027.

8. Proposta 9/2025 – approvazione del programma triennale lavori pubblici annualità 2025/2027 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2025.

9. Proposta 7/2025 – approvazione documento unico di programmazione – Dup 2025- 2027.

10. Proposta 8/2025 – Bilancio di previsione 2025/2027 – approvazione.

11. Mozione 75/2024 – Emergenza Pfas. Richiesta di approvazione urgente di una legge che metta al bando la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione dei Pfas e nei regolamenti gli usi indispensabili, richiesta analisi per valutare la presenza dei Pfas nell’acqua potabile dell’acquedotto comunale.

12. Mozione 12 per il potenziamento dei servizi ferroviari a Follonica a sostegno dei pendolari e dello sviluppo economico.

I cittadini possono assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams