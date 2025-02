TALAMONE – Il Tar ha accolto il ricorso contro il Comune di Orbetello presentato dall’associazione consortile “Il Molo di Talamone” rappresentato dall’avvocato Pierluigi Chech. Il tribunale amministrativo ha annullato «tutti gli atti impugnati relativi alla procedura di indizione della gara per la realizzazione del Porto Turistico di Talamone» afferma l’avvocato Chech.

«Fermo restando che la decisione si presta anche a valutazioni di natura politica, demandate ai soggetti istituzionalmente competenti – sottolinea il legale – la sentenza riconosce e accoglie tutti i profili sostanziali di illegittimità sollevati, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento della procedura condotta dal Comune, a partire dai contatti con la porto turistico di Talamone, che avevano condotto alla pubblicazione di un’istanza già precedentemente rigettata».

«Il Tar valorizza la fase preliminare della programmazione urbanistica, nella quale il Comune aveva individuato gli obiettivi per il coinvolgimento degli attuali concessionari e gli strumenti giuridici per la realizzazione del Porto. Proprio da tali atti discende l’ulteriore illegittimità della procedura in esame, poiché, come sottolineato nella sentenza, “il sostanziale ripensamento dell’Amministrazione comunale di Orbetello evidenzia un contrasto con le proprie precedenti determinazioni, che non può che rilevare anche con riferimento alla figura dell’eccesso di potere per evidente contraddittorietà”».

La sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento di tutti gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Orbetello alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 5.000 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio. Condanna la controinteressata Porto Turistico di Talamone s.r.l. alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 5.000 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.