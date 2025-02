GROSSETO – Con riferimento alla segnalazione dell’utente relativa alla situazione del parcheggio dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, l’Azienda Usl Toscana sud est si scusa per i disagi che si vengono a creare.

Contestualmente Asl Tse conferma che questa problematica è in testa all’agenda operativa e che la direzione su questo fronte sta lavorando in sinergia con l’ufficio tecnico sia per la risoluzione del problema strutturale sia per le attività di manutenzione ordinaria che saranno eseguite non appena le condizioni meteo lo consentiranno.