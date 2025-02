GROSSETO – La senatrice Simona Petrucci è tornata nella sua ex scuola per incontrare gli alunni dell’Isis Fossombroni.

L’onorevole Simona Petrucci si è confrontata con un gruppo di studenti dell’indirizzo tecnico sportivo e del liceo quadriennale cercando di analizzare i principi fondamentali della Costituzione, sottolineandone la bellezza e la storia.

La senatrice Petrucci ha invitato i ragazzi ad essere consapevoli dei propri diritti e doveri per essere cittadini attivi, e li ha invitati a studiare per essere sempre più competenti, non solo per se stessi, ma per la comunità che ci circonda, sottolineando la necessità di «perseguire i propri sogni con impegno e determinazione».

Ha anche invitato i ragazzi a non aver paura di proporre le proprie idee in tutti i contesti, anche politici, con coraggio e spontaneità, diventando protagonisti del loro e nostro futuro.