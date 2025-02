GROSSETO – Manca da casa da quasi due mesi, ma la famiglia non si da pace e ancora lo cerca disperatamente. Turbo è un gatto nero con la punta di un orecchio leggermente tagliata, e si è allontanato dalla zona di via Giordania, a Grosseto, dal 24 dicembre.

«È un po’ smilzo e a pelo raso. Lo specifico perché ci hanno chiamato tantissimi per avvistamenti ma gli unici che sembrerebbero fondati sono quelli che provengono dalla zona industriale: via Rubino, esattamente al di là dalla ferrovia rispetto a via Giordania» racconta la proprietaria.

«Anche per questo chiediamo a chi vedesse un gatto nero, se possibile, di fare un video (o una foto) e inviarcelo, visto che ci sono tanti gatti neri in giro, così da poter scremare un po’ le segnalazioni e correre in caso sia quella giusta».

Questo il numero da chiamare: 347.1997925