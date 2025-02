FOLLONICA – Il contatto con la Procura della Repubblica di Grosseto c’è stato. A confermarlo è Vincenzo Del Regno, che pochi giorni fa, all’indomani del consiglio comunale che avrebbe dovuto dare il via libera alla commissione d’inchiesta legata al suo ruolo all’interno dell’amministrazione di Matteo Buoncristiani e al suo rapporto con il sindaco a livello istituzionale, aveva annunciato una sua azione.

«Chiederò di essere ascoltato dalla Procura» aveva detto Del Regno e oggi arriva la conferma di un contatto ufficiale. «Chi pensava – spiega Del Regno – che fossi un codardo o che avessi parlato tanto per dire, si sbagliava. Nella maggioranza c’e chi pensa questo, ma credo che questa volta resterà deluso».

«Questa storia sarebbe stato bene risolverla – aggiunge Del Regno – nelle sedi istituzionali e dal punto di vista politico. La commissione avrebbe fatto luce sulle tante questioni sollevate. La maggioranza però, a differenza di me, si è comportata in modo diverso. Ha preferito fare finta di niente e non esprimersi in consiglio comunale, utilizzando una pratica che sa fare molto bene, “il verso dello struzzo”. E così sono stato costretto a rivolgermi ad altre sedi. Sono molto deluso del comportamento di quegli amministratori che occupano o hanno occupato ruoli di prestigio istituzionale che mortificato il consiglio comunale; a loro vorrei ricordare che non devono avere paura del lupo perché è il pastore che porta le pecore al macello».

«Sarebbe troppo comodo risolvere le questioni così, come gli struzzi, evitando il confronto. Io vado avanti».